Минская международная книжная выставка-ярмарка соберет более 280 экспонентов из 20 стран

XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая пройдет с 18 по 21 февраля, соберет 281 экспонента из 20 стран, заявил председатель совета организаторов книжных выставок и ярмарок, проводимых в государствах – участниках СНГ, генеральный директор ПК ООО “Макбел” Дмитрий Макаров.

“Выставка пройдет под девизом “Книга объединяет людей и страны”. В этом году форум соберет 281 экспонента из 20 стран. Так, свои экспозиции представят Россия, Казахстан, Иран, Венесуэла, Палестина, Австрия, Пакистан, Турция, Германия”, – рассказал Дмитрий Макаров. – По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен на один час: с 10.00 до 20.00, в последний день – до 18.00. Для безопасности введен обязательный масочный режим, при входе будет измеряться температура, рекомендовано использование антисептиков”.

По словам начальника управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимира Андриевича, центральная экспозиция выставки будет символично оформлена в стиле общего дома. Гостиная будет отдана центральной площадке СНГ, на которой посетители выставки познакомятся с экспозицией книг, обладателями Гран-при международного конкурса “Искусство книги” СНГ за все 17 лет проведения. В кабинете писателя разместят лучшие книги всех стран Содружества по истории, культуре, искусству, пройдут встречи писателей с посетителями выставки. На детской площадке предоставят возможность не только увидеть литературные новинки, узнать о создании книг, но и интересно провести время родителям с детьми.

Планируется участие сопредседателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ Михаила Швыдкого, заместителя руководителя Роспечати Владимира Григорьева, писателя и публициста Сергея Шаргунова. Состоится также презентация книги “Две родины – одна страна” члена Союза писателей Беларуси Ирины Карнауховой и члена Курского регионального отделения Союза писателей России Михаила Разаева.

Впервые во время выставки проводится литературный конкурс LitUP для поиска, поддержки и продвижения перспективных белорусских авторов и проектов по следующим номинациям: поэзия, проза, детская литература, литература для подростков, нон-фикшн. Авторы, в случае признания их победителями, имеют приоритетное право на публикацию своей книги в одном из государственных издательств тиражом до 1 тыс. экземпляров. Награждение победителей состоится 20 февраля в 11.00.

Организаторы приглашают к участию в традиционном симпозиуме “Писатель и время” 19 февраля в 11.00. “Тема этой встречи тесно связана с девизом выставки. Слово имеет большое значение и мощно воздействует на людей. И мы хотим услышать мнение литераторов, общественных деятелей о роли писателей в условиях современных международных вызовов и угроз. Любой желающий может подключиться к симпозиуму онлайн и задать участникам свой вопрос”, – рассказал Владимир Андриевич. Первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах добавила, что это мероприятие помогает выстраивать новые дружеские контакты. “Очень важно, чтобы белорусская литература переводилась на другие языки. Через книгу народы познают белорусский характер и наше культурное наследие”, – сказала она.

В театрах и кинотеатрах, на телеканалах в дни работы ярмарки покажут фильмы, спектакли по произведениям известных писателей Беларуси и других стран. Все желающие смогут доехать до места проведения на традиционном поэтическом автобусе, который будет курсировать от станции метро “Немига” до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14, и одновременно услышать в пути произведения знаменитых авторов. Проезд на нем будет бесплатным, как и вход на сам книжный форум. Ожидается, что его посетят около 50 тыс. жителей и гостей столицы.