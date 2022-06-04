Многонациональное шествие открыло XIII Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно, который проходит с 3 по 5 июня, передает корреспондент БЕЛТА.

Шествие всегда становится одним из самых ярких действ, которое собирает множество зрителей и демонстрирует одновременно разнообразие и единство, согласие проживающих в Беларуси народов. Гости приветствовали представителей порядка 30 национальностей.

«У нас только положительные эмоции. Радостно на душе, мы рады, что нас пригласили в этот замечательный город. Мы всем довольны, все очень душевно и с любовью. И мы отвечаем тем же. Мы живем в Беларуси и гордимся тем, что имеем возможность представить в эти дни свою национальность здесь», — поделилась перед шествием глава украинской диаспоры «Краяны» г. Молодечно Есения Микулич.

«Я мечтал о Гродно! Впервые сюда попал и я восхищен! Я в него влюбился, как молодой парень влюбляется в девушку. Напишу сегодня ему сонет! Город благородный, он сохранил архитектуру, люди здесь теплые и гостеприимные. Здесь раскованно и спокойно. Нижайший поклон», — поделился участник театра «Менара» Михаил Соломенский.

Колорит и огонек перед шествием пообещали представители Грузии. «Мы пятый раз уже на фестивале в Гродно, ездим с детства, можно сказать. Сами выросли и сейчас привезли нашу смену, юное поколение. Могу сказать, что с каждым годом фестиваль все лучше и лучше. Мы покажем много классных зажигательных трюков. Будет новая программа — премьера танца национального «Горский». Он очень яркий и наиболее отражает национальную особенность нашей страны», — рассказала руководитель ансамбля «Солнечная Грузия» Диана Дарасилия. Участники шествия прошлись от площади Ленина до Советской. Впереди — официальное открытие и концертная программа. Вечером запланирован салют, а после него — гала-концерт заслуженного артиста Беларуси Руслана Алехно. Национальные подворья, на которых будут презентовать культуру и кухню различных национальностей, будут работать в субботу, 4 июня, с 12 до 16 часов дня. В третий фестивальный день гулянья пройдут на территории Августовского канала у шлюза Домбровка с 13 до 20 часов.