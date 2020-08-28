Музей истории ВОВ приглашает познакомиться с новыми проектами

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны приглашает познакомиться с новыми проектами. Об этом БЕЛТА сообщили в музее.

Временная экспозиция «Победный сорок пятый: от Берлина до Нанкина» к 75-летию окончания Второй мировой войны откроется 2 сентября и продлится до 1 ноября. Выставка создана на основе фондовых материалов музея, среди разделов экспозиции — «Берлинская операция», «Встреча на Эльбе», «Парад Победы», «Маньчжурская операция». Совместно с Институтом истории НАН Беларуси и Фондом содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» 3 сентября пройдет онлайн-конференция «Вторая мировая война: Невыученные уроки».

Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября запланировано мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто!». Сотрудники музея также представят экспресс-выставку «След блокады в душах…». Мероприятие пройдет при участии Белорусского союза блокадников Ленинграда, посольства России в Беларуси и представительства Россотрудничества Беларуси.

В музее 10 сентября состоится презентация издания «Полководцы Великой Победы: операция «Багратион». Альбом в биографических очерках рассказывает о жизни и боевых подвигах выдающихся военачальников: Ивана Баграмяна, Константина Рокоссовского, Ивана Черняховского и Георгия Захарова. «Книга проиллюстрирована личными фотографиями полководцев, фронтовыми снимками, документами эпохи. Ряд материалов публикуется впервые», — рассказали организаторы.

В конце сентября музей примет участие в VII Форуме регионов Беларуси и России, где представит выставку «Беларусь — Россия: Великая Победа — общая память»