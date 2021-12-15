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Новые памятные монеты с необычным дизайном выпустил в обращение Нацбанк Беларуси

Национальный банк 14 декабря выпустил в обращение несколько новых памятных монет, сообщает БЕЛТА.

karvat.JPGВ числе выпущенных монет – «Уладзімір Карват. Герой Беларусі»,

elnia2.JPG«Ельня» серии «Заказнікі Беларусі»,

lialiak.JPG«Ляляк звычайны» из серии «Птушка года»,

stroy.JPG«Кобрынскі строй» из серии «Беларускі народны касцюм»,

katalitsizm.JPG«Каталіцызм» из серии «Рэлiгiйныя канфесіі Беларусi»,

monety.jpg«Год Тыгра» из серии «Кiтайскi каляндар».

Все выпущенные в обращение памятные монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация о планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Нацбанка в разделе «Банкноты и монеты».

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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