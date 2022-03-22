КультураНовости районаОбразованиеОбщество

Новые вершины хора «Созвучие» ДШИ Лунинца

22.03.2022
38

В г.Минске прошёл второй конкурсный день VIII Международного фестиваля-конкурса «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ-2022» В номинации Хоровые коллективы 11-15 лет, Образцовый хор «Созвучие » ГУО «ДШИ г.Лунинца » стал обладателем Диплома Лауреата II степени. (руководитель Татьяна Круглик, концертмейстер Татьяна Кулешова).

Поздравляем коллектив с заслуженной наградой! Желаем всегда двигаться только вперед и покорять новые вершины!

По информации Дни культуры Лунинетчины

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Новая техника для ремонтно-строительного цеха РУПП «Гранит» (Лунинецкий район)

Новая техника для ремонтно-строительного цеха РУПП «Гранит» (Лунинецкий район)

22.03.2022
Photo of Александр Коваль один из лучших на Брестчине по пауэрлифтингу и армрестлингу! (Лунинецкий район)

Александр Коваль один из лучших на Брестчине по пауэрлифтингу и армрестлингу! (Лунинецкий район)

22.03.2022
Photo of В Лунинецком районе все усилия спасателей направлены на предупреждение весенних палов

В Лунинецком районе все усилия спасателей направлены на предупреждение весенних палов

22.03.2022
Photo of Лунинчане присоединились к республиканскому автопробегу «За Единую Беларусь», посвященный дню памяти Хатынской трагедии

Лунинчане присоединились к республиканскому автопробегу «За Единую Беларусь», посвященный дню памяти Хатынской трагедии

22.03.2022
Photo of В Беларуси чтят память жителей Хатыни и тысяч других сожженных деревень

В Беларуси чтят память жителей Хатыни и тысяч других сожженных деревень

22.03.2022
Photo of Быстрые деньги. Как злоумышленники вовлекают подростков в распространение наркотиков

Быстрые деньги. Как злоумышленники вовлекают подростков в распространение наркотиков

21.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть