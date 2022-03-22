Новые вершины хора «Созвучие» ДШИ Лунинца

В г.Минске прошёл второй конкурсный день VIII Международного фестиваля-конкурса «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ-2022» В номинации Хоровые коллективы 11-15 лет, Образцовый хор «Созвучие » ГУО «ДШИ г.Лунинца » стал обладателем Диплома Лауреата II степени. (руководитель Татьяна Круглик, концертмейстер Татьяна Кулешова).

Поздравляем коллектив с заслуженной наградой! Желаем всегда двигаться только вперед и покорять новые вершины!

По информации Дни культуры Лунинетчины