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Образцовый хор «СОЗВУЧИЕ» из Лунинца стал лауреатом международного фестиваля искусств

12.04.2022
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2-8 апреля 2022 года прошёл II Международный фестиваль искусств «Мusical star of SLOVENIA» в г.Жалец (Словения). Фестиваль проводился в два этапа (отборочный и финал) только в заочной форме.

В конкурсе приняло участие более 2000 участников из Словении, Польши, России, Узбекистана, Грузии, Венгрии, Китая, Нидерландов и Республики Беларусь.
Образцовый хор «СОЗВУЧИЕ » «Детской школы искусств г.Лунинца» в номинации «Хоровые коллективы» 11-15 лет стал Лауреатом II степени (руководитель Татьяна Круглик, концермейстер Татьяна Кулешова).

Поздравляем с очередной высокой наградой! Желаем много побед впереди и сопутствующей удачи!

По информации Дни культуры Лунинетчины

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