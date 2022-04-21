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«Палитра звёзд» воспитанников детской школы искусств Лунинца

21.04.2022
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Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Палитра звёзд» прошёл в Барановичском районе на базе Городищенской детской школы искусств в заочном формате. В нем приняло участие более 350 участников из Беларуси и России. Лунинетчину представили 4 учащихся из «Детской школы искусств г.Лунинца»: ︎

В номинации инструментальное творчество (соло, баян) возратная категория 9-10 лет Дукарец Эльвира 3 класс (учитель Езепчук Л.Н.) — Диплом Лауреата 1 степени;

В номинации инструментальное творчество (соло, аккордеон) возрастная категория 13-15 лет Ребковец Владислава 6 класс (учитель Коновальчук А.М.) — Диплом Лауреата 1 степени; ▪

В номинации инструментальное творчество ( многострунные инструменты, цимбалы) возрастная категория 13-14 лет Смирнова Анастасия 5 класс (учитель Смирнова Т.А., концертмейстер Курилович О.В.) — Диплом Лауреата 1 степени; ▪

В номинации инструментальное творчество ( многострунные инструменты, цимбалы) возрастная категория 15- 17 лет Сыцевич Алеся 7 класс (учитель Чурсанова Е.М., концертмейстер Курилович О.В.) — Диплом Лауреата 3 степени. 

По информации Дни культуры Лунинетчины

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