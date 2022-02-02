“Песня года” в Лунинецком районе

На базе Дворецкого ЦСДК в 7 раз состоялся районный концерт «Песня года». Название концерта приобрело более широкий смысл – это созвездие больших звёзд и маленьких звездочек – опытных и маленьких талантов, только начинающих свой творческий путь на большой сцене.

В номинации от 8-14 лет победителями стали: I место – Юлия Ванюк (8 лет, Язвинский СДК, руководитель Жанна Лопатина), Александра Городковец (11 лет, Дятловичский ЦСДК, хормейстер Оксана Лаврова), II– место Динара Хартанович (14 лет, Дворецкий ЦСДК, руководитель Виктория Богданец), III место –Милана Круговец (12 лет, Полесский СДК, руководитель Наталья Лобко).

Победители в номинации от 16-31 лет (возрастная категория): I место – Оксана Лаврова (Дятловичский ЦСДК), II место – Анастасия Конопацкая (16 лет, Лунинецкий ГДК, руководитель Екатерина Кравченко,

III место – Игорь Матвеев (20 лет, Б.Чучевичский СДК, руководитель Юлия Горгун).

В номинации от 31-65 лет (возрастная категория) победителями отмечены: I место – Инна Антонович (Бостынский СДК), II место –дуэт Виктория Богданец и Александр Данилович (Дворецкий ЦСДК), III место –

Галина Богданец (Лунинский СДК, руководитель Татьяна Кравчук.)

В песенном марафоне приняли участие 25 клубных учреждений. Ведущая программы – Екатерина Кравченко. Много эпитетов, слов было высказано о мероприятии: «Феерично, ярко, креативно, красочно…».

Песни о любви и верности, нежности, красоте и преданности звучали в этот день. Зрители дружно подпевали свои любимые песни, доброжелательно принимали каждое выступление, а после концерта благодарили

исполнителей за доставленное удовольствие.

В фойе были оформлена выставка художественного и декоративно-прикладного творчества «Скарбы роднага краю». Привлекала внимание празднично оформленная сцена с логотипом «Песня года».