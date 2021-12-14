Певец Витали Соло приступил к созданию эстрадного альбома

Сам исполнитель является не только певцом, фотомоделью, но и
автором своих песен. Так же он попал в Книгу рекордов Беларуси, а в
прошлом году его лично в письме поблагодарила Королева
Великобритании Елизавета II. В преддверии запуска своего авторского
проекта под названием «История простых людей» мы пообщались с
Витали Соло, что бы узнать о новом проекте и его достижениях.
– Чем будет интересен ваш проект читателям нашей газеты?
Безусловно, в каждом городке нашей страны есть люди, которым очень
близка такая тема, как славянский фольклор. Именно эти люди с
трепетом относятся к такой уникальной возможности передать частицу
этого вида искусства молодому поколению. К сожалению, ранее это
сделать было очень сложно, ввиду того что молодёжь и современное
общество очень тяжело воспринимают народные песни в исконном
виде. И, к сожалению, существенный пласт Славянской культурной
истории попросту исчезает. А ведь у него есть полное право найти
отклик в сердцах людей и в наше время.
– Тогда перейдем к основной теме нашей с вами беседы.
Расскажите немного о самом проекте?
Проект «История простых людей» создан с целью сохранения и
передачи молодому поколению культурных ценностей, посредством
создания эстрадных песен на стихотворные произведения славянского
фольклора прошлого столетия.
– Кто будет создавать эстрадные песни к народным текстам?
В проекте я выступлю не только исполнителем, но и композитором и
создам абсолютно новые мелодии на народные стихи.
– Сколько песен вы планируете выпустить, и как долго продлится
проект?
Проект рассчитан на 1-1,5 года. За это время будет выпущено 12 песен,
которые войдут в одноименный альбом «История простых людей».
– Кто из жителей нашего города может принять участие в вашем
проекте?
В проекте может принять участие каждый, у кого остались в памяти
или в записях такие фольклорные стихотворные произведения, как:
народные песни, частушки, колыбельные и т. д. Одним словом, то
народное стихотворное творчество прошлого столетия, которое
напевали или зачитывали наши бабушки и дедушки. Что бы принять
участие в проекте, необходимо выслать эти тексты на мой электронный
адрес vitalisoloofficial@gmail.com с пометкой «История простых людей».
Любой из этих текстов может обрести новую жизнь.
– Скажите, сколько композиций на фольклорные стихи уже
вышло?
Проект стартовал совсем недавно и уже состоялась премьера
заглавной песни проекта «Купалiнка New», которую можно послушать
на моем официальном сайте vitaliofficial.by. К тексту, который для
многих поколений белорусов был своего рода культовым, я написал
абсолютно новую мелодию, которая как раз звучит свежо, современно,
но в то же время не разрушает смысла текста, а это очень важно. Песня
получилась очень душевная, искренняя и, ненавязчиво уносящая
слушателя в мир прошлого столетия.