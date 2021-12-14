Певец Витали Соло приступил к созданию эстрадного альбома

Сам исполнитель является не только певцом, фотомоделью, но и

автором своих песен. Так же он попал в Книгу рекордов Беларуси, а в

прошлом году его лично в письме поблагодарила Королева

Великобритании Елизавета II. В преддверии запуска своего авторского

проекта под названием «История простых людей» мы пообщались с

Витали Соло, что бы узнать о новом проекте и его достижениях.

– Чем будет интересен ваш проект читателям нашей газеты?

Безусловно, в каждом городке нашей страны есть люди, которым очень

близка такая тема, как славянский фольклор. Именно эти люди с

трепетом относятся к такой уникальной возможности передать частицу

этого вида искусства молодому поколению. К сожалению, ранее это

сделать было очень сложно, ввиду того что молодёжь и современное

общество очень тяжело воспринимают народные песни в исконном

виде. И, к сожалению, существенный пласт Славянской культурной

истории попросту исчезает. А ведь у него есть полное право найти

отклик в сердцах людей и в наше время.

– Тогда перейдем к основной теме нашей с вами беседы.

Расскажите немного о самом проекте?

Проект «История простых людей» создан с целью сохранения и

передачи молодому поколению культурных ценностей, посредством

создания эстрадных песен на стихотворные произведения славянского

фольклора прошлого столетия.

– Кто будет создавать эстрадные песни к народным текстам?

В проекте я выступлю не только исполнителем, но и композитором и

создам абсолютно новые мелодии на народные стихи.

– Сколько песен вы планируете выпустить, и как долго продлится

проект?

Проект рассчитан на 1-1,5 года. За это время будет выпущено 12 песен,

которые войдут в одноименный альбом «История простых людей».

– Кто из жителей нашего города может принять участие в вашем

проекте?

В проекте может принять участие каждый, у кого остались в памяти

или в записях такие фольклорные стихотворные произведения, как:

народные песни, частушки, колыбельные и т. д. Одним словом, то

народное стихотворное творчество прошлого столетия, которое