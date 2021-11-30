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По всей Беларуси 1 декабря пройдет акция «День посткроссера»

1 декабря во всех отделениях почтовой связи пройдет акция «День посткроссера»: при одновременной отправке десяти и более международных простых почтовых карточек можно будет получить скидку 10%, сообщает на своем официальном сайте «Белпочта».

Посткроссинг – это международный онлайн-проект. Его суть в том, что незнакомые люди из разных уголков планеты обмениваются почтовыми карточками и марками. Причем откуда придет очередная открытка и какой она будет – всегда сюрприз для получателя.

Благодаря этому проекту многие люди нашли друзей в разных точках земного шара, смогли с помощью открыток ознакомиться с национальным достоянием, культурой, достопримечательностями различных стран, и, в свою очередь, рассказать о белорусском колорите, архитектуре, природе, кухне и многом другом зарубежным жителям.

Чтобы стать посткроссером, необходимо зарегистрироваться на сайте postcrossing.com, указав свой домашний адрес и краткую информацию о себе (увлечения, пожелания, какие открытки вам нравятся, что хотите узнать о другой стране), и отправить открытки пяти адресатам, которых рандомно предложит система сайта. Через некоторое время вы обнаружите в почтовом ящике красочные открытки со всего мира.

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