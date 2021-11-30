Почтовую марку в честь маршала Жукова выпустят в Беларуси 1 декабря

декабря Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку «125 лет со дня рождения Г.К. Жукова», пишет на своем официальном сайте «Белпочта».

Дизайн почтовой марки разработала Евгения Бедоник. Тираж – 30 тысяч экземпляров.

Номинал марки «Р» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно приоритетной.

В день выпуска почтовых марок в обращение на главном почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».