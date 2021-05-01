Подведены итоги районной выставки-конкурса “Мой любимый край Лунинетчина”

Подведены итоги районной выставки-конкурса детских рисунков, организаторами которой стали депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня и райисполком.

К участию в творческом соревновании пригласили учащихся учреждений дополнительного и общего среднего образования. Победителей и призеров определили в двух возрастных категориях: 8-12 и 13-16 лет.

В номинации «Моя любимая деревня» победительницей стала Дарья Лобко из Лунинской ясли-сад-СШ. Второе место у Милены Пинчук (СШ №1 г. Микашевичи), третье разделили Анна Дубойская (Лахвенская ясли-сад-СШ) и Виктория Забабуха ( Микашевичская гимназия).

Лучшей в номинации «Мой родной край» признана работа Мирона Конопацкого из микашевичской СШ №1. «Серебро» досталось Анне Рогалевич (СШ №3 г. Лунинец), «бронза» – у Марата Раковича (Красновольская ясли-сад-СШ).

В номинации «Красота Полесья» победила София Николаевич (Красновольская ясли-сад-СШ), второе место заняла Дарья Редута (СШ №1 г. Лунинец), третье – Станислав Рогалевич (Любачинская СШ).

«Традиции и культуру Лунинетчины» лучше всего получилось отразить Маргарите Сыцевич (Микашевичская гимназия им. В. Недведского). Диплом второй степени получила Елизавета Каленкович (ЦДТ), третьей – Дарья Рудько (гимназия им. Недведского).

В старшей возрастной категории в номинации «Моя любимая деревня» первое место завоевала Екатерина Андруш (СШ №2 г. Микашевичи), второе – Виктория Бруцкая (ДШИ), третье – Дарья Васюшко (Лунинская ясли-сад-СШ).

Дипломом І степени в номинации “Мой родной край” награжден Даниил Царикевич (СШ №2 г. Микашевичи), ІІ – Виталина Солуйчик (Лунинская ясли-сад-СШ), ІІІ – Анастасия Емельянович (Любачинская СШ).

“Красоту Полесья” лучше всех изобразила Анна Герасимович из Лунинской ясли-сад-СШ, второе место завоевала Анастасия Гоза (Кожан-Городокская СШ), третье – Дина Конопацкая (Дятловичская СШ).

В номинации “Традиции и культура Лунинетчины” первый приз забрал Роман Сацкевич (Лунинская ясли-сад-СШ), “серебро” у Златы Антоновой (СШ №1 г. Лунинца), “бронза” – у Вероники Вокса из этой же школы.

Все победители награждены Дипломами и памятными подарками. Изображения 25-ти работ-победительниц будут размещены на сайте nasenya.house.gov.by.