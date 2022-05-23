Представители Лунинецкого района собрали россыпь наград на областном фестивале

С 20-21 мая 2022 года в г. Пинске состоялся VIII открытый областной фестиваль фольклорного искусства «Радавод» в котором приняли участие более 1500 участников фольклорных коллективов области и гостевых коллективов, фольклорных инструментальных групп с исполнением традиционных песен своего региона.

Дипломом ΙΙ степени главного управления по образованию Брестского облисполкома был отмечен и отдел по образованию Лунинецкого райисполкома, победитель VΙΙΙ открытого областного фестиваля-конкурса фольклорного искусства «Радавод» в номинации выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

На фестиваль-конкурс были представлены работы учащихся учреждений образования Лунинецкого р-на (ЦДТ г.Лунинца, ЦДТ г.Микашевичи, Богдановская средняя школа Лунинецкого р-на, Большечучевичская средняя школа, Лунинская ясли-сад-средняя школа).

По итогам областного фестиваля-конкурса «Радавод» учащиеся и педагоги награждены дипломами главного управления по образованию Брестского облисполкома УО «Брестский государственный областной центр молодёжного творчества» в номинациях: «Мастер-класс», «Юный мастер».

В рамках фестиваля учащиеся и педагоги ГУО «Средняя школа №3 г.Лунинца» и ГУО «Лунинская ясли-сад-средняя школа» приняли участие в выставке традиционных народных блюд и сборников рецептов «Бабуліна кухня».

Не менее важны и награды образцового фольклорного ансамбля «Сунічка» средней школы №1 г.Лунинца возглавляемый руководителями Владимиром и Людмилой Каленкович.

По итогам VΙΙΙ открытого областного фестиваля фольклорного ансамбля «Сунічка» получил многочисленные награды:

дипломы Ι степени в номинациях: «Фальклорны тэатр», «Фальклорны танец» и «Фальклорная музыка»;

диплом ΙΙΙ степени в номинации «Лепшы фальклорны калектыў»;

дипломом Ι степени награждён солист ансамбля «Сунічка» Константин Носкович в номинации «Фальклорныя спевы. Сола».

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома