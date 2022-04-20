Районная олимпиада среди воспитанников музыкальных школ искусств Лунинецкого района

20 апреля 2022 года ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца» организовала и провела районную теоретическую олимпиаду среди учащихся первых классов.

В ней приняли участие 27 учеников из Лунинецкой, Микашевичской, Полесской, Чучевичской музыкальных школ искусств, а так же филиалов Лунинецкой школы искусств (аг. Дятловичи и аг. Кожан-Городок). В этом году детей разделили на две возрастные категории 8-9 лет и 10-12 лет. Олимпиада состояла из двух этапов: письменные задания (письменная работа и кроссворд) и игровой программы, которую подготовила и провела зав. теоретического отделения Лунинецкой ДШИ Коновальчук Ольга Викторовна.

По результатам олимпиады в категории 8-9 лет Дипломы за участие получили: Магилевец Егор, Макалович Наталия — ДШИ г.Лунинца, (учитель О.В.Коновальчук), Антифеева Варвара – ДМШИ аг.Полесский, (учитель З.Н.Халимовская), Пашкевич Илья – ДМШИ г.Микашевичи, (учитель Н.И.Воробей). Дипломами III степени отмечены Ильючик Вероника, Мелюх Тимофей — ДШИ г.Лунинца, (учитель О.В.Коновальчук). Дипломами II степени награждены: Гришкевич Вероника, Сокова Валерия — ДШИ г.Лунинца, (учитель О.В.Коновальчук). Победителями в этой возрастной категории стали: Круглик Кирилл и Давидюк Дарина — ДШИ г.Лунинца, (учитель О.В.Коновальчук).

В возрастной категории 10-12 лет Дипломами за участие отмечены: Буторин Артём, Конопацкий Мирон — ДМШИ г.Микашевичи, (учитель Н.И.Воробей), Брезин Кирилл — ДШИ г.Лунинца, ф/л аг.Дятловичи (учитель Ю.Н.Черноокая), Коцуба София, Жарко Герман — ДШИ г.Лунинца, (учитель О.В.Коновальчук). Дипломы III степени получили: Конопацкая Анастасия ДШИ г.Лунинца, (учитель О.В.Коновальчук), Каришев Михаил, Заночкина Александра- ДМШИ г.Микашевичи, (учитель Н.И.Воробей). Дипломами II степени награждены Карульский Егор и Протосовицкая Анна – ДМШИ аг.Полесский, (учитель З.Н.Халимовская).

Все участники получили грамоты и дипломы, подарки и сладкие угощения от организаторов. Поздравляем всех участников и их учителей!

По информации ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца»