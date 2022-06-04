РЕПОРТАЖ: История, культура, чарующие пейзажи: в Столине прошел первый день фестиваля «Вытокі»

Первым городом, который принял второй сезон культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу», стала Речица. Спустя две недели эстафета была передана Столину. Программа фестиваля обещает быть насыщенной: предусмотрены выставка-продажа белорусских брендов, спортивные и познавательные площадки олимпийского квеста, презентация коллекций одежды белорусских дизайнеров и многое другое. Корреспонденты БЕЛТА посетили «Вытокі. Крок да Алімпу» и увидели, как Столин провел первый фестивальный день.

Фестиваль в Столине открылся пресс-туром для корреспондентов республиканских и региональных СМИ. Журналистов познакомили с культурой и традициями райцентра, который впервые упоминается в письменных источниках в 1555 году. При этом данные археологов свидетельствуют о заселении Столинского района приблизительно в пятом веке до нашей эры.

Отправной точкой маршрута стал парк «Маньковичи», основанный в 1885 году супругой князя Антония Вильгельма Радзивилла Марией Доротеей де Кастеллян. Радзивиллы были поражены местной природой и решили основать в Маньковичах усадьбу. К сожалению, двухэтажная постройка не сохранилась до наших дней. Но красотою природы в парке «Маньковичи» по-прежнему можно насладиться во всем ее великолепии. В разное время в парке было высажено 35 видов экзотических растений. Деревья разместили так, чтобы с высоты птичьего полета можно было увидеть латинские буквы K и R — то есть «князья Радзивиллы». И по сей день жители Столина не дают парку прийти в запустение и высаживают новые кустарники и деревья.

В парке «Маньковичи» находится одна из главных достопримечательностей города — Столинский районный краеведческий музей. Современная музейная экспозиция является третьей по счету, первая была открыта в 1955 году. Шесть выставочных залов знакомят с историей Столинского края от древнейших времен до современности. В учреждении культуры также есть таксидермические экспонаты животных — обитателей Беларуси.

Работники музея рассказывают посетителям в том числе о трагических для белорусского народа событиях Великой Отечественной войны. О военном времени в Столинском районе напоминает памятник жертвам геноцида в урочище Стасино. Туда участники пресс-тура отправились после посещения музея.

В Стасино с сентября 1942 года по июль 1944-го нацистские оккупанты истребили 12,5 тыс. человек. От рук карателей погибли 5322 мужчины, 3620 женщин, 3548 детей. Последняя строчка на монументе гласит: «Жертвам — бессмертие, карателям и предавшим память — презрение».

Гости Столинского района почтили память жертв нацизма и возложили цветы к братским могилам.

Следующей точкой маршрута стал Горынский комбинат строительных материалов. «Наш комбинат занимает площадь в 36 га, здесь трудятся около 180 человек. В этом году мы планируем выпустить 24 млн кирпичей, которые используются преимущественно для строительства на территории Брестской области. Из наших кирпичей возводят жилые дома, фермы, школы и детские сады. В Россию мы также поставляем продукцию», — рассказал исполняющий обязанности директора комбината Андрей Бурда.

Предприятие впечатляет масштабами. В просторных цехах кипит работа: кирпичи выплавляют в печах, сортируют и складывают на деревянные поддоны. После этого их прочно сматывают пленкой и развозят по складам.

Посетив комбинат, журналисты отправились в агроусадьбу «Вилла Льва» в республиканском заказнике «Ольманские болота». Там гостей встретили юные жительницы Столинского района: девушки в национальных костюмах исполнили народные танцы.

Виды в тех краях поражают: река Льва, на берегу которой построена усадьба, и живописный лес не оставят равнодушными никого. Недаром по этим местам проходят популярные туристические маршруты и тропы. Задержаться в этом волшебном месте хочется надолго, но в городском Доме культуры начинается мастер-класс «Маляванка. Вытокi самабытнага мастацтва».

«Маляваныя дываны» выполняются красками, часто с использованием трафаретов, которые мы заготовили для нашего мастер-класса. Эта техника в Беларуси зародилась в 1930-1960 годы. «Маляваныя дываны» было принято дарить на свадьбы или приходить с ними в гости. Они использовались как украшения. Сейчас такими изделиями занимаются в художественных учебных заведениях: в Доме культуры представлены работы студентов и выпускников Белорусской государственной академии искусств. Здесь также можно увидеть копии работ Язепа Дроздовича и Алены Киш. Можно сказать, что сегодня эта техника все еще актуальна», — рассказала соорганизатор фестиваля, директор галереи «АртХаос» Лилия Лукашенко.

Необычная техника росписи тканей заинтересовала жителей и гостей Столина. Сделать уникальный «маляваны дыван» пришли и дети, и взрослые. «Я нарисовал цветы, которые часто вижу у своей бабушки. Сегодня я впервые рисовал на ткани. Моя учительница пригласила меня на мастер-класс, и я согласился. Мне очень понравился этот стиль. Свою работу я собираюсь подарить бабушке», — поделился впечатлениями юный посетитель мастер-класса Максим.

Анжелика пришла с дочерью Анной. По словам мамы, девочка с самого раннего возраста тянется к искусству. «Я вообще не рисую. Я окончила университет культуры и искусств и сама по себе человек творческий, работаю с детками в центре детского творчества Столина. Но в основном я пишу стихи, выступаю ведущей, а вот дочь тянется к художеству. Я стараюсь ее поддерживать в творческих начинаниях. Рада, что на фестивале проводится мастер-класс, и с большим удовольствием привезла на него дочь», — рассказала Анжелика.

Первый день фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу» завершился концертом-погружением органной музыки разных эпох и стилей в исполнении органиста, руководителя арт-группы «Беларусы» Валерия Шмата. «Вот уже второй год мы принимаем участие в организации фестиваля и вокального конкурса. Очевидно, что в зале слушатели с разными вкусами и предпочтениями, именно поэтому программа концерта максимально разнообразная. Будет исполнена средневековая музыка, мои авторские произведения и обработки старинных текстов. Я постарался охватить самую широкую аудиторию и сделать концерт интересным для всех», — сказал Валерий Шмат.

Органист не только исполняет музыкальные композиции, но и рассказывает историю того или иного произведения. «Жизнь рождает музыку. Музыканты зачастую сочиняли свои знаменитые произведения под впечатлением от жизненных потрясений», — считает руководитель арт-группы «Беларусы».