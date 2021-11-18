Стала известна программа основного конкурса международного кинофестиваля “Лістапад”

Стала известна программа основного конкурса Минского международного кинофестиваля “Лістапад”. Уже 21 ноября в Доме кино пройдут первые показы, об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В 13.00 покажут фильм “Улица” режиссера из КНР На Цзядзуо. “Жизни Дунцзы не позавидуешь: из-за болезни отца денег вечно не хватает. Он вынужден сам стать собирателем долгов, чтобы выжить. Дни, проведенные на улицах, неоднозначные отношения с молодой женщиной, холодное и отстраненное общение между сыном и отцом – вот какими предстают перед Дунцзы годы, которые принято называть лучшими”, – пишут в аннотации к фильму.

После этого, в 16.00, представят кинокартину “Моя ночь” режиссера Антуанетта Була (Франция, Бельгия). В центре сюжета 18-летняя девушка Марион, переживающая потерю сестры. Она решает потерять печаль на улицах Парижа, где встречает импульсивного и беззаботного Алекса, с которым и продолжается ее эмоциональное путешествие в ночь.

Продолжит конкурсную программу фильм Асгара Фархади “Герой” (Иран, Франция). “Разим попадает за решетку из-за невыплаченного долга. За двухдневный срок он должен убедить своего кредитора отозвать заявление, но тут история делает неожиданный поворот”, – рассказали о фильме организаторы. К слову, эта кинолента уже получил две награды Каннского кинофестиваля. Начало показа в 18.00.