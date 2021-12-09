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Столетие Национальной библиотеки Беларуси внесли в список памятных дат ЮНЕСКО

Решение о внесении столетия Национальной библиотеки Беларуси в список памятных дат было принято на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В календарь мероприятий на 2022-2023 годы вошли 67 наиболее важных событий со всего мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НББ.

“Вхождение в календарь ЮНЕСКО подтверждает значимый вклад библиотеки в развитие мировой культуры, популяризации деятельности организации. Такое сотрудничество способствует интеграции нашей библиотеки в мировое сообщество и позволит обогатить деятельность библиотеки по сохранению и использованию национального культурного достояния”, – подчеркнули в учреждении.

Столетний юбилей со дня основания “алмаз знаний” отметит в следующем году 15 сентября.

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