Сын Змитрока Бядули передал неизвестные фотографии семьи Национальной библиотеке

Национальная библиотека Беларуси получила неизвестные фотографии семьи Змитрока Бядули от его сына Ефима Плавника. На этих снимках запечатлены младшие братья писателя – Матвей и Израиль Плавники. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора НББ Алесь Суша.

“Празднование 135-летия со дня рождения Змитрока Бядули в Национальной библиотеке Беларуси происходит на протяжении всего года и включает ряд важных и ярких событий. Среди них можно назвать конкурс “Белорусский соловей”, презентацию нового раздела виртуального проекта “На хвалі часу, у плыні жыцця”, а также круглый стол и научно-практический семинар “Шляхамі маладнякоўцаў”. Одним из особо ценных результатов этой работы стало близкое знакомство с сыном Змитрока Бядули – Ефимом Плавником. Он принимал непосредственное участие в основных мероприятиях, делился воспоминаниями об отце, сделал несколько ценных подарков”, – рассказал Алесь Суша.

Последним и самым неожиданным подарком для библиотеки стала передача Ефимом Самуиловичем в ее фонды ранее неизвестных фотографий младших братьев Змитрока Бядули – Матвея и Израиля Плавников. “На фото в юном возрасте изображен Израиль Плавник (1905-1941). На фотографии второй половины 1920-х годов он предстает в образе интеллектуала и творца, которым и был в действительности. По воспоминаниям Ефима Плавника, Израиль был самым талантливым из всех детей в семье, способным к учебе, работе и творчеству, выделялся религиозностью и при этом успешно занимался наукой, был шахматистом и прекрасным танцором, скрипачом и математиком. Его судьба трагически оборвалась в первые дни оккупации Минска фашистами”, – сказал заместитель директора.

Еще один брат – Матвей Плавник (1903-1992) – прожил долгую жизнь. Фото с ним сделано во время Великой Отечественной войны – в госпитале перед тем, как его снова отправили на фронт после лечения тяжелой травмы. На фото он лейтенант. Закончил войну уже капитаном, командиром саперного батальона. Имел множество наград. Он также обладал творческими способностями и при этом отличался физической силой, горячим характером.

“Конечно, эти фотографии могут рассказать много нового и интересного о семье известного писателя, его окружении, воспитании, позволят понять, на каких ценностях воспитывался сам Змитрок Бядуля. Документы пополнят архивные собрания Национальной библиотеки Беларуси и вскоре станут доступны читателям и посетителям”, – добавил Алесь Суша.