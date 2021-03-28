У вокалистов ДК РУПП “Гранит” – полный комплект наград международного конкурса-фестиваля

В Минске прошел Международный фестиваль «Музыки свет-2021». Хореография, инструментальная музыка, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, авторская и патриотическая песня, народный, эстрадный и академический вокал – творческие площадки конкурса собрали десятки различных коллективов из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья.

Участвовали в этом мероприятии и представители Дворца культуры РУПП «Гранит». И каждый стал победителем или призером в своей возрастной категории и номинации. Песня «Пульс планеты» принесла вокалистам 13-16 лет из коллектива эстрадного пения Диплом лауреатов второй степени. Высокие оценки жюри получил и младший состав. За яркие, запоминающиеся сценические образы и прекрасное исполнение конкурсного номера «Эх, Ванюша!» микашевичские дети удостоены Диплома лауреатов третьей степени. А вот коллектив народного пения был лучшим среди фольклорных ансамблей в возрастной группе «18 лет и старше».

Фото РУПП “Гранит”.