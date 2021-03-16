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Учащиеся Лунинецкой ДШИ приняли участие в конкурсе искусств “ЛьВенок приглашает друзей”

Образцовый ансамбль скрипачей "Концертино"

Очередные награды Лунинецкой ДШИ принесло участие в международном интернет-конкурсе искусств “ЛьВенок приглашает друзей”, который прошел на Гродненщине.

Как рассказала директор учреждения Ольга Белоус, высококвалифицированное жури состояло из представителей Белорусской государственной академии музыки и созданной при ней республиканской гимназии-колледжа. Конкурс подарил возможность продемонстрировать свой профессионализм в разных областях искусства. 

В номинации “Инструментальное исполнительство. Ансамбли” лауреатом ІІ степени признан Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль скрипачей “Концертино” (художественный руководитель – Ольга Белоус, концертмейстер – Галина Яскевич). Аналогичной наградой также отмечен его старший состав.

Детский хор “Созвучие”

В номинации “Инструментальное исполнительство. Соло” отлично выступила учащаяся 6 класса Варвара Пеленюк, которая удостоена диплома ІІІ степени. К успеху ученица шла вместе с вышеназванными педагогами. В вот их коллеги Татьяна Круглик и Татьяна Кулешова порадовались за детский хор “Созвучие”, который стал дипломантом І степени в номинации “Академический хор”.

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