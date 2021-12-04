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В Беларуси пройдет республиканский конкурс хореографического искусства “Время танцевать”

В Беларуси пройдет республиканский конкурс хореографического искусства “Время танцевать”. Как отметил в беседе с журналистами директор Республиканского культурно-просветительского центра Александр Сидоренко, назрела необходимость провести масштабный проект в сфере хореографии, передает корреспондент БЕЛТА.

“Хотелось провести такого рода конкурс, который позволит не только выявить лучшие коллективы в Беларуси, но и максимально собрать их на одной площадке, постараться дать толчок для дальнейшего развития. Я знаю, насколько сложно организовать работу хореографического коллектива, даже маленького, потому что танец – это не только движение и радость, а труд и целая жизнь. Поэтому педагоги-хореографы нуждаются в поддержке, в том числе и финансовой”, – сказал директор.

По его словам, обладатель Гран-при конкурса получит награду в 200 БВ, которые будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы коллектива. “Будем также оказывать поддержку коллективам из регионов, чтобы они достойно смогли представить себя и принять участие в проекте. В настоящее время идет формирование базы потенциальных участников, и уже порядка 500 коллективов имеется в перечне. Наша задача – достучаться до всех желающих и предоставить возможность проявить себя рамках нашего проекта”, – добавил Александр Сидоренко.

Сейчас подготавливается нормативная база проекта, разрабатывается логотип, а также определяются сроки проведения конкурса. “Уже на этапе подготовки становится очевидным, что одного дня будет недостаточно. Вполне возможно, что проект может растянуться. Все будет зависеть от активности участников”, – пояснил директор центра.

“Но нет никаких сомнений, что проект будет востребован, потому что вакуум, образовавшийся с учетом пандемии, все-таки сказывается на деятельности творческих коллективов, которые всегда испытывают потребность в самовыражении, развитии. Данный конкурс предоставит такую возможность”, – заключил Александр Сидоренко.

Как планируется, участники конкурса выступят в апреле 2022 года в концертном зале “Минск”. Организатор конкурса – Республиканский культурно-просветительный центр Управления делами Президента Беларуси. Проект проводится при поддержке Минкультуры, Мининформ, а также БЕЛТА и Национального пресс-центра.

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Наталья Лялюк

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