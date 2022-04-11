В ГДК Лунинца выступит ансамбль «Music Time» Брестской областной филармонии.

29 апреля 2022 года в 18.00 в Лунинецком ГДК состоится концерт ансамбля «Music Time» Брестской областной филармонии.

Ансамбль «Music Time» — молодой энергичный коллектив, созданный в октябре 2015 года. Ансамбль отличается виртуозной инструментальной техникой, сценическим темпераментом. Наряду с эстрадной и джазовой музыкой, в репертуар включены переложения классических произведений и любимых популярных мелодий, способные вызвать у слушателя незабываемые музыкальные эмоции. Кредо коллектива — доступность, красота и максимальное мастерство исполняемых произведений.

Художественный руководитель Светлана Жилич.