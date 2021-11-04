В Коссовский дворец можно будет съездить на музыкальные вечера

Когда-то хозяева Коссовского дворца в Ивацевичском районе устраивали рауты, балы, концерты, театральные постановки. Современники намерены возродить эту традицию, начав с организации музыкальных вечеров, сообщает БЕЛТА.

– Мы решили организовать цикл мероприятий, которые станут нашим брендом. Это рождественские вечера в декабре, где прозвучат оперные композиции. А весной похожая встреча будет перед Международным женским днем. На открытие летнего сезона тоже планируем большое мероприятие, – рассказала директор Коссовского дворцово-паркового ансамбля Ирина Семенюк.

Первое из цикла мероприятий – «Рождественский вечер у графа Пусловского» – пройдет уже 4 декабря. В Белом зале дворца ожидается выступление солистов оперы Большого театра Беларуси и струнного квинтета «Серенада».

– Такие музыкальные вечера мы хотим сделать ежегодными. Сейчас популярно исполнение оперы в исторических зданиях, это привлекает туристов, – сказала директор комплекса.

К слову, в этом году в Коссовском дворцово-парковом ансамбле побывали уже около 100 тысяч туристов. Для сравнения, за весь 2020 год его посетили примерно 35 тысяч человек. Это не только белорусы, но и туристы из России, Китая, Польши, Германии, Великобритании, США.