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Воспитанники детской школы искусств Лунинца среди победителей областного конкурса!
На базе Барановичского государственного музыкального колледжа состоялся XV Областной открытый конкурс «Крынiчка». ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца» достойно представили двое учащихся.
В номинации «Баян» ученица 3 класса Эльвира Дукарец награждена Дипломом Лауреата II степени (учитель Езепчук Людмила Николаевна). В номинации «Aккордеон» ученица 6 класса Владислава Ребковец удостоена Диплома Лауреата I степени (учитель Коновальчук Александр Михайлович).
Поздравляем с высокими наградами нашим юных музыкантов! Желаем успехов и позитивного настроения!
По информации Дни культуры Лунинетчины