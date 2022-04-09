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Воспитанники детской школы искусств Лунинца среди победителей областного конкурса!

09.04.2022
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На базе Барановичского государственного музыкального колледжа состоялся XV Областной открытый конкурс «Крынiчка». ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца» достойно представили двое учащихся.

В номинации «Баян» ученица 3 класса Эльвира Дукарец награждена Дипломом Лауреата II степени (учитель Езепчук Людмила Николаевна). В номинации «Aккордеон» ученица 6 класса Владислава Ребковец удостоена Диплома Лауреата I степени (учитель Коновальчук Александр Михайлович).

Поздравляем с высокими наградами нашим юных музыкантов! Желаем успехов и позитивного настроения!

По информации Дни культуры Лунинетчины

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