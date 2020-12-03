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Воспитанники Микашевичской музыкальной школы искусств – вновь Лауреаты международного фестиваля

Настоящим открытием сезона стало выступление дебютантов – воспитанников Микашевичской детской музыкальной школы искусств – на II Международном фестивале «Gomel Fest 2020».
Вокальные группы «Звукоряд» и «Витаминка» вернулись из Гомеля со званиями Лауреатов I и II степени. Победу ученикам Евгении Ткачук принесло и участие в дистанционном конкурсе «Star Bridge Malta Poland, сезон Осень 2020», который проходил в Польше в рамках Международного проекта «Острова. Весь Мир». Вокалисты коллектива «Звукоряд» были удостоены диплома Лауреата I степени.
Наталья ЛЯЛЮК. Фото из архива учреждения.

 

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Наталья Лялюк

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