«Восстановить престиж музыки» В Микашевичах преподаватели музыкальных школ обменялись опытом (Лунинецкий район)

Преподаватели народных отделений детских музыкальных школ искусств со всей Лунинетчины собрались недавно в Микашевичах. Здесь на базе местной ДМШИ прошел районный семинар с участием их коллег из Пинского государственного колледжа искусств.

Участники мероприятия провели «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы и проблематика современного исполнительства на баяне и аккордеоне». Искренне увлеченные и преданные своему делу, учителя не остались в стороне и от наболевшей для всех педагогов-музыкантов темы – как поднять престиж искусства. Ведь оно – не довесок и не помеха образовательному процессу, а его двигатель, катализатор и локомотив. К огромному сожалению, немало современных родителей не осознают этого. «Зачем нашим детям ваши гаммы и ноты? – все чаще приходится слышать из уст особо практичных пап и мам. – Ладно, хореография, так хоть у ребенка осанка и фигура будет хорошая, или спорт, который сформирует здоровые привычки и характер!». Педагоги сошлись в едином мнении – изменить ситуацию в лучшую сторону может только повышение культуры родителей. До пап и мам нужно донести, что учить детей музыке необходимо не для того, чтобы стать музыкантом, а чтобы быть лучшим в любой профессии. Своим практическим опытом и наработками в этом направлении поделилась директор Микашевичской музыкальной школы искусств Дарья Дворник, которая рассказала об организации городских концертов учащимися учреждения образования, их фестивальной и конкурсной жизни, других формах популяризации искусства среди населения.

В свободной и непринужденной форме прошли мастер-классы от гостей из Пинского государственного колледжа искусств – педагоги Татьяна Комиссарчук и Валерий Комиссарчук вместе с учащимися местной ДМШИ Иваном Котко и Ксенией Евкович детально проанализировали исполнительские особенности отдельных произведений. Очень полезны такие практические уроки и для преподавателей, которые узнали немало полезных профессиональных секретов. Завершился семинар замечательным концертом студентов Пинского колледжа искусств, в числе которых была и уроженка Микашевич Олеся Бойко.

Наталья Лялюк