Выпускной вечер прошел в Микашевичской детской музыкальной школе искусств

На протяжении 7 лет юные горожане знакомились с удивительным миром звуков и мелодий. Теперь позади остались концерты, победы, успехи и экзамены. Несмотря на сомнения и разочарования, воспитанники преодолели все сложности и прошли обучение. Свидетельство об окончании ДМШИ в нынешнем году получили Иван Войткус, Егор Бурик, Алексей Крыщенко, Михайлина Хвесюк, Божена Юзефович, Елизавета Цуба, Анна Здрок, Илья Кривулец, Дарья Юнгова, Диана Кириевич, Алина Долганова, Вадим Кислюк и Татьяна Царик. Они освоили специальности по классу скрипки, фортепиано, гитары, аккордеона и другим инструментам.

С этим радостным и, вместе с тем, немного грустным событием девушек и юношей поздравила директор школы Дарья Дворник, которая также вручила почетные грамоты и благодарственные письма воспитанникам и педагогам – активным участникам концертно-фестивальной деятельности учреждения образования. Немало трогательных моментов из школьной жизни выпускников-2011 напомнили педагоги, которые воспользовались возможностью напутствовать своих вчерашних учеников. А сколько простых, но очень искренних слов прозвучало от представителя родителей! Учительница СШ №1 Ольга Крыщенко от всего сердца поблагодарила коллег за терпение, любовь, выдержку и умение разглядеть в детях те самые задатки, которые, при их же поддержке, превратились в самый настоящий талант.

К слову, в этот вечер сцена актового зала Центра детского творчества г. Микашевичи была доступна всем желающим выразить свои чувства, в том числе с помощью музыки. И выпускники с радостью демонстрировали свое мастерство. Почти два часа они исполняли любимые произведения сольно, а также в составе различных ансамблей ДМШИ.

После награждения и отчетного концерта все участники мероприятия отправились делать памятные снимки. Чтобы они были оригинальными и необычными, организаторы праздника позаботились о специальной фотозоне в черно-белых тонах. Не менее трогательно-торжественным моментом стал запуск воздушных шаров, которые радостно полетели в небо. А вместе с ними – мечты выпускников-2011. Насколько они сбудутся, покажет новый учебный год. Однако уже сейчас понятно, что те, кто преодолел непростой семилетний путь и дошел до финиша, навсегда сохранит в своем сердце любовь к музыке и любовь к и педагогам, посвятившим их в мир искусства.