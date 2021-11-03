Выставка, посвященная жене Янки Купалы, откроется 4 ноября в Минске

Выставка Stankiewičanka, посвященная 130-летию со дня рождения первого директора музея Янки Купалы Владиславы Луцевич, откроется 4 ноября в Государственном литературном музее Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

“Владислава Луцевич была не только первым директором музея. Она была женой великого белорусского поэта, которая создавала уютную, чрезвычайно гостеприимную атмосферу в купаловском доме, – отметили организаторы. – Усердная деятельность Владиславы Францевны по собиранию и сохранению наследия Янки Купалы – это уникальный и важный культурный опыт в развитии музейного дела нашей страны. В этом году такая дата, и музей вновь обращается к ее личности с благодарностью за большую работу, которую она проделала”.

Главными на выставке станут два портрета Владиславы Луцевич, написанных при ее жизни художником Петром Сергиевичем. Экспозиция включает коллекции фотоснимков и документов из фондов музея. Среди исторических документов можно увидеть личные дела директора музея и первых его сотрудников: литературоведа Алеси Александрович и поэта Валентина Тавлая, которые хранятся в архиве Института истории Национальной академии наук и экспонируются впервые.

Как рассказали в музее, после гибели Янки Купалы Владислава Луцевич была назначена ответственным секретарем комиссии по увековечению памяти поэта. Она занималась поиском его вещей и документов везде: в архивах, библиотеках, частных коллекциях. “Много сил и энергии тратила Владислава Луцевич, чтобы собрать все, что есть на руках у людей: книжки, письма, фотографии, – одним словом, все о Купале, для его музея”, – писала о ней лучшая подруга, поэтесса Констанция Буйло.

Владислава Луцевич была дочерью лесничего Франца Станкевича и француженки Эмилии Моне. В юности подписывалась на визитках как Владка Станкевичанка и была яркой фигурой в белорусской культурной жизни первой половины XX века. Будучи талантливым педагогом, она организовывала детские приюты и белорусские школы в Вильнюсе, Москве, а в 1920-е годы – образцовые дошкольные учреждения в Минске.

Выставку можно увидеть по 25 января