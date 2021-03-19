Занятия музыкой стали определяющими в жизни микашевичской жительницы Светланы Хавруковой

В жизни каждого человека, в той или иной степени, присутствует музыка. Для одних – это способ отвлечься от повседневной суеты, для других она – источник вдохновения, а для кого-то становится определяющим фактором при выборе будущей профессии. Именно так произошло в жизни 16-летней жительницы Микашевич Светланы Хавруковой, учащейся второго курса Пинского государственного колледжа искусств.

– На больших семейных праздниках или ужинах в узком кругу близких родственников в нашем доме всегда звучит живая музыка, – рассказывает девушка. – Любимым местом для отдыха всей семьи была и остается комната с фортепиано. Под его звуки общаемся, делимся новостями, просто размышляем. За инструментом, по традиции, я или мама.

Мама Людмила – концертмейстер Микашевичской ДМШИ, но решение получить начальное музыкальное образование девушка приняла вполне самостоятельно. Светлане было лет восемь, когда по ее настоянию родители отнесли документы в приемную комиссию. Она с успехом выдержала все испытания и была зачислена на фортепианно-духовое отделение к педагогу Галине Гузовской.

– Не скажу, что все давалось легко, – признается девушка. – Ведь занятие музыкой – это ежедневный труд. Надо делать домашние задания, учить сольфеджио, «разбирать» произведения. А ведь основное время занимают занятия, факультативы и другие мероприятия в школе. С удовольствием посещала кружки в ЦДТ, тренировки в спортивных секциях. До сих пор активно занимаюсь волейболом и легкой атлетикой.

Было и такое, что хотелось бросить занятия музыкой. Но поддержка мамы и учителей ДМШИ сыграли определяющую роль. К выпускному классу она уже четко знала, что хочет связать взрослую жизнь с музыкой и определилась с заведением для обучения.

– Выбор Пинского колледжа искусств – не случаен. Заведение с многолетнее историей и прекрасным коллективом педагогов дает хорошую основу для образования. После окончания колледжа планирую вернуться в родную ДМШИ, но изучение музыки обязательно продолжу.

Первый семестр был, пожалуй, самым тяжелым. Новые дисциплины, репетиции, педагоги и требования, знакомство с дополнительным инструментом.

– Бытует мнение, что игра на оргАне – не женское дело. При исполнении некоторых произведений необходима большая физическая сила: чем громче звук, тем туже становится клавиатура. А ведь в процессе игры задействованы еще и ноги! Мне лично посчастливилось один раз сыграть на настоящем инструменте – во время концерта в пинском костеле Успения Девы Марии, а в колледже занимаемся на органоле.

Светлана очень быстро перестроилась и втянулась в насыщенный график. Однако и здесь нашлось время для творчества. В составе фортепианного квартета учащихся колледжа Светлана Хаврукова стала Лауреатом первой степени Международного творческого конкурса «Паруса мечты». Ее отметили и среди молодых талантов. К слову, аналогичных наград удостоена и уроженка Микашевич Ирина Байда, еще одна выпускница местной детской музыкальной школы искусств, которая выступала в этом же квартете…

Уверена, что это не последняя победа Светланы Хавруковой, а целеустремленность и уверенность девушки лучше любых слов говорит, что она сделала правильный профессиональный выбор. Возможно, пройдет время, и уже о ней кто-то из ее выпускников с гордостью скажет: «Она была моим учителем!».

Фото из архива Светланы Хавруковой.