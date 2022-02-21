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Знай наших! Три мастера из Лунинецкого района удостоены звания Народный мастер Республики Беларусь.

21.02.2022
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Выставка работ декоративно-прикладного искусства Брестской области прошла в рамках проведения итоговой коллегии управления культуры Брестского облисполкома. На ней демонстрировали свое творчество 8 мастеров, удостоенных в 2021 году статуса Народный мастер Республики Беларусь.

Три мастера из Лунинецкого района Данилович Елена Семёновна (аг.Дятловичи), Кацуба Елена Ивановна (аг.Дятловичи), Каплич Елена Васильевна (д.Лутовень) тоже были удостоены почетного звания.

Работы наших мастеров неоднократно представляли Лунинецкий край на районных, областных, республиканских, международных фестивалях, конкурсах, и всегда оказывались в числе лучших. 
В торжественной обстановке начальник управления культуры Брестского облисполкома Панасюк Сергей Борисович вручил мастерам удостоверения.

Информация и фото из Дни культуры Лунинетчины

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