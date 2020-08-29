«Зов Полесья» собрал друзей

Международный фестиваль этнокультурных традиций в аг. Лясковичи на Петриковщине в очередной раз собрал немало гостей.

Участие в нем принимала и делегация Лунинетчины. Возглавил ее председатель райисполкома Александр Пачко.

К празднику Национальный парк на берегу Припяти заметно преобразился. Черты уникального праздничного городка приобрели места, где в шестой раз проводится «Зов Полесья».

https://youtu.be/fvcB7H_PfEA

Над многочисленными торговыми рядами с изделиями народных промыслов высится самый настоящий арт- объект с площадкой для обозрения.

Рядом с огромной современной сценой, где сегодня выступали самодеятельные артисты и белорусские знаменитости, уютно разместилась ветряная мельница. Но, как всегда, особое внимание привлекали стилизованные подворья. Каждый район старался представить свою уникальность.

Всех собравшихся приветствовал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Субботин. На празднике Александр Михайлович вручил награды. Звание «Почетный Полешук» получил директор ОАО «Спецжелезобетон» Василий Басевич. Поздравляем земляка! Некоторые моменты праздника — в фотографиях. Более подробно — на страницах ближайшего выпуска «ЛН».