Культура

«Зов Полесья» собрал друзей

Александр Ковко Send an email 3 часа тому назад
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Международный фестиваль этнокультурных традиций в аг. Лясковичи на Петриковщине в очередной раз собрал немало гостей.
Участие в нем принимала и делегация Лунинетчины. Возглавил ее председатель райисполкома Александр Пачко. 
 К празднику Национальный парк на берегу Припяти заметно преобразился. Черты уникального праздничного городка приобрели места, где в шестой раз проводится «Зов Полесья».
https://youtu.be/fvcB7H_PfEA
Над многочисленными торговыми рядами с изделиями народных промыслов высится самый настоящий арт- объект с площадкой для обозрения.
Рядом с огромной современной сценой, где сегодня выступали самодеятельные артисты и белорусские знаменитости, уютно разместилась ветряная мельница. Но, как всегда, особое внимание привлекали стилизованные подворья. Каждый район старался представить свою уникальность. 
Всех собравшихся приветствовал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Субботин. На празднике Александр Михайлович вручил награды. Звание «Почетный Полешук» получил директор ОАО «Спецжелезобетон» Василий Басевич. Поздравляем земляка! Некоторые моменты праздника — в фотографиях. Более подробно — на страницах ближайшего выпуска «ЛН».
 
 
 
 
 
  
 
 
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Александр Ковко

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