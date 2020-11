Зрительское голосование на сайте детского “Евровидения” стартует 27 ноября

Зрительское онлайн-голосование на официальном сайте детского конкурса песни “Евровидение” стартует 27 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белтелерадиокомпании.

“Зрительское онлайн-голосование откроется 27 ноября на официальном сайте проекта junioreurovision.tv 27 ноября в 22.00, – рассказали в медиахолдинге. – Просмотрев видеоролики с выступлениями всех конкурсантов, можно выбрать трех понравившихся исполнителей, в том числе и участника от своей страны. Голосование завершится прямо перед началом шоу 29 ноября и откроется снова после выступления всех артистов, но уже на 15 минут”.

Голоса зрителей и профессионалов будут распределяться в соотношении 50/50. К слову, члены жюри выставят свои оценки уже 28 ноября, просмотрев представленные на конкурс выступления участников. Как ожидается, в этот же день состоится пресс-конференция со всеми участниками конкурса. Она пройдет в онлайн-формате на официальном сайте конкурса.

В финальном шоу выступят участники из 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. Они представят сценические номера, записанные специалистами национальных телевещателей с учетом единых рекомендаций и правил Европейского вещательного союза.

Беларусь на этот раз представит 12-летняя могилевчанка Арина Пехтерева. Юная исполнительница – победительница многих республиканских и международных вокальных конкурсов и фестивалей. На детском “Евровидении-2020” она выступит с песней “Пришельцы”. Согласно прошедшей 23 ноября жеребьевке, выступление белорусской исполнительницы будет показано в прямом эфире под номером 5

По решению ЕВС, в связи со сложной эпидобстановкой в мире общение конкурсантов с многомиллионной аудиторией проекта пройдет в формате живых телемостов. Для Арины Пехтеревой и ее творческой команды в стенах Белтелерадиокомпании будет организована тематическая Green room, построенная в единой для всех стран – участниц стилистике.

Детский конкурс песни “Евровидение-2020” состоится 29 ноября. 18-й детский песенный форум будет проходить в прямом эфире из Варшавы в телестудии со всеми ведущими и необходимой командой, которая будет соблюдать социальную дистанцию. Во время него будут представлены выступления всех участников, записанные ранее в своих странах. Прямую трансляцию с 19.00 будут вести телеканалы “Беларусь 1” и “Беларусь 24”. Слоган детского “Евровидения-2020” – “Двигай мир!” (Move the world!). На логотипе изображена планета, раскрашенная в разные цвета. Смысл логотипа и слогана в том, что люди ежедневно выполняют свои обязанности, тем самым двигают мир.

Как известно, Польша второй раз подряд является организатором детского “Евровидения”. В 2018 году в песенном конкурсе, который проходил в Минске, победила польская певица Роксана Венгель с песней Anyone I Want to Be. В прошлом году во время конкурса, который проходил в польском городе Гливице, победа вновь досталась польской участнице Вики Габор, исполнившей песню Superhero.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания – с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней “Мы вместе”, в 2007-м – Алексей Жигалкович с композицией “С друзьями”. В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского “Евровидения” и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене “Минск-Арены” выступили юные артисты из 20 стран.