Культура

Звезда Николая Баскова ярко засияла в Витебске

Именная звезда давнего друга «Славянского базара» Николая Баскова появилась на площади Звезд в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Басков стал очередным лауреатом специальной награды Президента Беларуси, и в качестве приятного бонуса на площади Звезд около Летнего амфитеатра заложили именную звезду артиста. Примечательно, что здесь имя российского певца тесно соседствует с именем Филиппа Киркорова, с которым исполнителя связывает крепкая дружба.

«Это большая честь для меня. «Славянский базар в Витебске» занимает в моей жизни особое место. Я приехал на фестиваль 22 года назад, это было в 1999 году. Это история моего начала, мой первый фестиваль. «Славянский базар» распахнул свои двери, я вышел на эту прославленную сцену, и здесь состоялось мое боевое крещение. Здесь появилась моя третья именная звезда: одна заложена в Москве, вторая — в Крыму, и вот теперь она зажглась в том месте, с которого я начинал как артист», — отметил Николай Басков.

Певец очень тепло относится и к витебской сцене, и к зрителю «Славянского базара». Натуральный блондин российской эстрады питает особую привязанность к форуму искусств, который многое дал ему в творческом плане. Артист с удовольствием приезжает в Витебск и выступает для зрителя, дарящего ему не только море цветов и улыбок, но и заряд энергии и позитива. «Для меня нет большего счастья, чем нести своим поклонникам радость. Это то самое проявление любви вне зависимости от того, пою я или веду какие-то шоу. Для меня главное — это позитив и улыбки на лицах зрителей», — признался Николай Басков.

Специальную награду Президента «Через искусство — к миру и взаимопониманию» вручил певцу министр культуры Анатолий Маркевич. «Сегодня нас собрал уникальный повод — вручение специальной награды Президента Николаю Баскову. Вы являетесь человеком, который вносит огромный вклад в развитие современного музыкального искусства и вписал свое имя в историю фестиваля. Обладая уникальным, золотым голосом, вы завораживаете миллионы своих поклонников и зрителей. Поверьте, что в нашей Синеокой вас всегда ждут, ценят и любят», — подчеркнул министр культуры.

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