Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня

ОВЕН

На этой неделе стоит задуматься о смене приоритетов. Возможно, вам придется делать то, что раньше не делали. И лучше не паниковать, а учиться новому. Не исключены конфликты на работе. В конце недели могут обрести воплощение сокровенные планы.

ТЕЛЕЦ

Успех возможен, но потребует больших затрат сил и времени. Причем вы должны рассчитывать только на себя. Постарайтесь идти на компромисс с деловыми партнерами и коллегами. Темп работы лучше не увеличивать, а напротив, снизить.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваши новые проекты получат дополнительный толчок, и вы еще на шаг приблизитесь к своей цели. Нет худа без добра, и, чтобы ни происходило, все к лучшему. Интересные идеи и нестандартный подход позволят улучшить ваше благосостояние.

РАК

Начинается благоприятная полоса, возникнет шанс для продвижения по карьерной лестнице. Появятся новые планы, перспективы, идеи, естественно улучшится и настроение. Вас ждут приятные события в личной жизни.

ЛЕВ

Понедельник будет удачен для уединения и размышлений, вторник – для интеллектуальных изысканий. В среду будет шанс решить чужую проблему и получить благодарность. В личной жизни возможны неприятности, связанные с занятостью на работе.

ДЕВА

Наступает сложная неделя, которая потребует быстрых решений. Вероятны непредвиденные обстоятельства, которые грозят разрушить ваши планы. В выходные родные будут придираться к вам по малейшему поводу, постарайтесь сохранить мир в семье.

ВЕСЫ

На работе дела обстоят достаточно благополучно. Вероятен успех в финансовых делах. Но вы не сможете отделаться от чувства, что вам чего-то не хватает. Осторожнее с информацией, особенно, если она касается вас лично.

СКОРПИОН

На этой неделе стоит заняться установлением более тесных контактов с коллегами, это поможет воплотить в жизнь ваши грандиозные планы. Вас ждет солидная прибыль и даже богатство, которое вы честно заработали. К тому же вам повезет в любви.

СТРЕЛЕЦ

Вам просто необходимо быть благоразумнее в действиях и словах. Поиск золотой середины вообще должен стать основным занятием на эти дни. Никаких лишних фраз и необдуманных поступков. Иначе вас ожидают малоприятные последствия.

КОЗЕРОГ

Вам будет непросто осознать, что именно вы делаете не так. Но без этого невозможно решить проблемы ни в профессиональной сфере, ни в личной жизни. То, что казалось незыблемым, сейчас способно превратиться в пыль.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе вырастет объем работы, но выполняйте только то, что вам по силам. Не стоит взваливать на себя лишнего. Хотя сейчас уровень вашей работоспособности высок. Постарайтесь не навязывать свое мнение, это может привести к конфликтам.

РЫБЫ

Постарайтесь быть сдержаннее и не раздражиться. В среду лучше не принимать серьезных решений. Вторую половину недели посвятите самообразованию. Работа будет отнимать много времени, а семейные дела могут оказаться на последнем месте.