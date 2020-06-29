Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля

ОВЕН

В данный период вам пойдет на пользу легкое непринужденное общение. Настроение порой будет оставлять желать лучшего, поэтому постарайтесь чаще себя радовать. Например, встретьтесь вечером с друзьями за чашечкой чая.

ТЕЛЕЦ

Звезды советуют уйти с головой в работу: сейчас ваша деятельность будет продуктивна. Обстоятельства благоприятны для финансовых манипуляций. Даже если ваш доход стабилен, не отказывайтесь от предложений его увеличить.

БЛИЗНЕЦЫ

Пора начать заниматься серьезными вопросами, которые требуют безотлагательного решения. Важные мероприятия лучше всего назначать на понедельник. В этот день вам улыбнется удача. Свободное время посвятите отдыху.

РАК

В этот период рекомендуется заняться саморазвитием и интеллектуальной деятельностью. А вот с отдыхом придется повременить. На работе вы окажетесь в центре внимания. Дома старайтесь не конфликтовать с близкими.

ЛЕВ

Сейчас стоить уделять максимум внимания деталям, чтобы не пропустить ничего важного. 1 июля вам потребуется нестандартный подход и быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства. Выходные проведите с родными.

ДЕВА

Многие проблемы, которые раньше казались важными, сейчас потеряют свою актуальность. Вы расслабитесь и сможете отдохнуть. Окружающие будут радовать вас хорошими новостями. В этот период стоит с особым вниманием следить за детьми.

ВЕСЫ

Хорошее время для того, чтобы заняться собой. Вы удивитесь, но все начнет получатся. На ближайшее время не планируйте важных дел и поездок. Старайтесь меньше напрягаться и волноваться по пустякам, наладьте режим дня.

СКОРПИОН

Ваше финансовое положение изменится в лучшую сторону. Не исключено, что вы получите неожиданную прибыль. Эти деньги сейчас окажутся очень кстати. Неплохо будет в качестве профилактики сдать несколько анализов.

СТРЕЛЕЦ

В этот период вам нужно стараться сдерживать свои эмоции. Лучше уступить, чем выяснять отношения. Эта неделя будет самой напряженной. Настраивайте себя на то, что это время нужно просто пережить, дальше будет лучше.

КОЗЕРОГ

Ваши мысли будут заняты личной жизнью. Не исключено, что вторая половинка потребует внимания. Одинокие могут встретить настоящую любовь. На работе не теряйте самоконтроля . Если что-то не получается — не оставляйте усилий и получите желаемое.

ВОДОЛЕЙ

Внимательно вчитывайтесь в документы, которые будут проходить через вас. Недоглядите — последствия окажутся неприятными. Возможны разлады в семье: никто не захочет идти на компромисс. Главное, не убегать от проблем, а пытаться их решить.

РЫБЫ

Работать вам сейчас придется не покладая рук. Но и вознаграждение будет соответствующим. Так что стоит сделать все возможное для его получения. В четверг вас ждет важная встреча. Возможно, она многое изменит в вашей жизни.