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«Гранитный каламбур» стал Лауреатом конкурса искусств «Летняя волна»

Наталья Лялюк Send an email 4 часа тому назад
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Фото РУПП "Гранит".

Народный театр «Гранитный каламбур» принял дистанционное участие в I Международном многожанровом конкурсе искусств «Летняя Волна» и стал Лауреатом II степени в номинации «Театральное искусство/Театральная миниатюра 26-35 лет».

Победу коллективу принесла театрально-юмористическая миниатюра «Сватовство царевича». Наградой удостоена и руководитель театра Валентина Михалюк, которой организационный комитет творческого состязания вручил Благодарность за вклад в развитие творческой деятельности и раскрытия творческого потенциала будущих артистов.

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Наталья Лялюк

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