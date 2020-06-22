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На Лунинетчине стартует онлайн-конкурс талантов

L N Send an email 1 час тому назад
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С 24 июня по 29 июля в Лунинецком районе пройдет онлайн-конкурс «Таланты дома!»

К участию приглашаются все желающие — их возраст, образование и род занятий не имеют значения. Вокалисты и музыканты, инструменталисты и танцоры могут посоревноваться за диплом Гран-При конкурса и сделать уверенный шаг к большой сцене. 

Претендентам на победу нужно снять свое выступление на видео и прислать его на электронный адрес: luninec_cks@mail.ru.

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L N

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