На Лунинетчине стартует онлайн-конкурс талантов

С 24 июня по 29 июля в Лунинецком районе пройдет онлайн-конкурс «Таланты дома!»

К участию приглашаются все желающие — их возраст, образование и род занятий не имеют значения. Вокалисты и музыканты, инструменталисты и танцоры могут посоревноваться за диплом Гран-При конкурса и сделать уверенный шаг к большой сцене.

Претендентам на победу нужно снять свое выступление на видео и прислать его на электронный адрес: luninec_cks@mail.ru.