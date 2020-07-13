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Онлайн-проект «Смачна есці» запустили на Лунинетчине
Онлайн-проект «Смачна есці» запустила централизованная клубная система.
По словам директора Галины Кулицкой, его основная цель — возрождение и популяризация народных традиций. Жителям района предлагают показать рецепты по приготовлению аутентичных блюд.
Для участия приглашаются все желающие Видеоролики нужно отправлять на электронный адрес luninec_cks@mail.ru. Работы принимаются с 15 июля по 26 августа.
По итогам проекта планируется создать сборник кулинарных рецептов нашего района.