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Онлайн-проект «Смачна есці» запустили на Лунинетчине

L N Send an email 2 минуты тому назад
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Онлайн-проект «Смачна есці» запустила централизованная клубная система.

По словам директора Галины Кулицкой, его основная цель — возрождение и популяризация народных традиций. Жителям района предлагают показать рецепты по приготовлению аутентичных блюд.

Для участия приглашаются все желающие Видеоролики нужно отправлять на электронный адрес luninec_cks@mail.ru. Работы принимаются с 15 июля по 26 августа.

По итогам проекта планируется создать сборник кулинарных рецептов нашего района. 

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L N

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