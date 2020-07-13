Онлайн-проект «Смачна есці» запустили на Лунинетчине

Онлайн-проект «Смачна есці» запустила централизованная клубная система.

По словам директора Галины Кулицкой, его основная цель — возрождение и популяризация народных традиций. Жителям района предлагают показать рецепты по приготовлению аутентичных блюд.

Для участия приглашаются все желающие Видеоролики нужно отправлять на электронный адрес luninec_cks@mail.ru. Работы принимаются с 15 июля по 26 августа.

По итогам проекта планируется создать сборник кулинарных рецептов нашего района.