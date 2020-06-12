Подведены итоги конкурса «Спасатели глазами детей». Три призера из Лунинецкого района

Ежегодно учащиеся учебных заведений Лунинетчины занимают почетные призовые места на этапах конкурсов «Спасатели глазами детей». 2020 не стал исключением — в районе три призера.

В областном конкурсе в номинации «Рисунок» первое место заняла Варвара Сытина (СШ №1 г. Лунинца). Второе место в номинации «Плакат» у Дарьи Лобко из Лунинской СШ. Сразу два призовых места завоевала Анна Сытина из этой же школы. У нее вторые места в республиканском и областном этапах конкурса в номинации «Рисунок».