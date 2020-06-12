КонкурсНовости района
Подведены итоги конкурса «Спасатели глазами детей». Три призера из Лунинецкого района
Ежегодно учащиеся учебных заведений Лунинетчины занимают почетные призовые места на этапах конкурсов «Спасатели глазами детей». 2020 не стал исключением — в районе три призера.
В областном конкурсе в номинации «Рисунок» первое место заняла Варвара Сытина (СШ №1 г. Лунинца). Второе место в номинации «Плакат» у Дарьи Лобко из Лунинской СШ. Сразу два призовых места завоевала Анна Сытина из этой же школы. У нее вторые места в республиканском и областном этапах конкурса в номинации «Рисунок».
Специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Геннадий
Кулеш вручил призерам грамоты и ценные подарки.