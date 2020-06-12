КонкурсНовости района

Подведены итоги конкурса «Спасатели глазами детей». Три призера из Лунинецкого района

Photo of L N L N Send an email 2 дня тому назад
159
Ежегодно учащиеся учебных заведений Лунинетчины занимают почетные призовые места на этапах конкурсов «Спасатели глазами детей». 2020 не стал исключением — в районе три призера.
 
В областном конкурсе в номинации «Рисунок» первое место заняла Варвара Сытина (СШ №1 г. Лунинца). Второе место в номинации «Плакат» у Дарьи Лобко из Лунинской СШ.  Сразу два призовых места завоевала Анна Сытина из этой же школы. У нее вторые места в республиканском и областном этапах конкурса в номинации «Рисунок».
Специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Геннадий
Кулеш вручил призерам грамоты и ценные подарки.
 

Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Оформить подписку на газету можно онлайн

Оформить подписку на газету можно онлайн

1 день тому назад
Photo of В Лунинце прошел пикет по сбору подписей за Андрея Дмитриева

В Лунинце прошел пикет по сбору подписей за Андрея Дмитриева

2 дня тому назад
Photo of В лунинецкой гимназии 11 золотых медалистов

В лунинецкой гимназии 11 золотых медалистов

2 дня тому назад
Photo of Фотофакт. Буря прошла по Лунинцу

Фотофакт. Буря прошла по Лунинцу

3 дня тому назад
Photo of Новый аппарат ИВЛ получила районная больница

Новый аппарат ИВЛ получила районная больница

3 дня тому назад
Photo of Идет прием документов о выдвижении представителей в состав участковых комиссий

Идет прием документов о выдвижении представителей в состав участковых комиссий

3 дня тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть