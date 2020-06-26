Онлайн-эстафета стартовала на Лунинетчине

Онлайн-эстафета «Хорошее настроение!» продолжится ко конца июля. Ее цель — укрепление здоровья детей через спортивные соревнования и подвижные игры.

Мероприятие стартует из городского дома культуры, который передает эстафету 28 клубным учреждениям района. Правила простые: нужно придумать и снять игровой или спортивный видеоролик продолжительностью до 5 минут.

Работы отправлять на электронную почту luninec_cks@mail.ru.

Ролики появятся на странице «Клубной системы Лунинетчины» в Viber, а также в группе «Дни культуры Лунинетчины» в Одноклассниках. Победителей ждут дипломы.