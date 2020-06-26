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Онлайн-эстафета стартовала на Лунинетчине

L N Send an email 2 часа тому назад
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Онлайн-эстафета «Хорошее настроение!» продолжится ко конца июля. Ее цель — укрепление здоровья детей через спортивные соревнования и подвижные игры.

Мероприятие стартует из городского дома культуры, который передает эстафету 28 клубным учреждениям района. Правила простые: нужно придумать и снять игровой или спортивный видеоролик  продолжительностью до 5 минут. 

Работы отправлять на электронную почту  luninec_cks@mail.ru.

Ролики появятся на странице «Клубной системы Лунинетчины» в Viber, а также в группе «Дни культуры Лунинетчины» в Одноклассниках. Победителей ждут дипломы.

 

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L N

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