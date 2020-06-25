КультураНовости района

В библиотеке организована выставка детского творчества «Спасатели глазами детей»

L N Send an email 2 минуты тому назад
26

Выставка лучших работ XXII районного смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» проходит в  центральной детской библиотеке.

Более двух десятков лет этот конкурс выявляет самых талантливых и креативных юных ремесленников и конструкторов, художников и скульпторов, молодых писателей и поэтов, посвятивших свои работы теме МЧС. 

Тематика работ самая разнообразная. Ребята воплотили свои фантазии с помощью  самых разных материалов: красок, бумаги, кусочков дерева, глины, и многого другого. 

С проведением очередных конкурсов выставка будет дополнена новыми работами.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of На РУПП «Гранит» возобновляются экскурсии по предприятию

На РУПП «Гранит» возобновляются экскурсии по предприятию

1 час тому назад
Photo of На «Граните» стартовал творческий конкурс

На «Граните» стартовал творческий конкурс

2 часа тому назад
Photo of Награждение работников агропромышленного комплекса прошло в Лунинецком районе

Награждение работников агропромышленного комплекса прошло в Лунинецком районе

3 часа тому назад
Photo of На Лунинетчине идет заготовка кормов. Видео

На Лунинетчине идет заготовка кормов. Видео

3 часа тому назад
Photo of Единый информационный день по вопросам недвижимого имущества проведут дистанционно

Единый информационный день по вопросам недвижимого имущества проведут дистанционно

6 часов тому назад
Photo of Уроженка Лунинца приняла участие в армейском международном конкурсе

Уроженка Лунинца приняла участие в армейском международном конкурсе

1 день тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть