В библиотеке организована выставка детского творчества «Спасатели глазами детей»

Выставка лучших работ XXII районного смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» проходит в центральной детской библиотеке.

Более двух десятков лет этот конкурс выявляет самых талантливых и креативных юных ремесленников и конструкторов, художников и скульпторов, молодых писателей и поэтов, посвятивших свои работы теме МЧС.

Тематика работ самая разнообразная. Ребята воплотили свои фантазии с помощью самых разных материалов: красок, бумаги, кусочков дерева, глины, и многого другого.

С проведением очередных конкурсов выставка будет дополнена новыми работами.