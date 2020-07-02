Культура

В Книге рекордов Гиннесса — белорусский автомобиль

L N Send an email 8 часов тому назад
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БелАЗ, огромный белорусский самосвал весом 810 т, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль. Мощность этого гиганта — 4600 лошадиных сил.

Самое неэкономичное авто — Bentley Meteor. Это экспериментальная модель с самолетным двигателем мощностью 850 лошадиных сил, которая расходует 117 л топлива на 100 км пути.

Самый длинный автомобиль — Cadillac Eldorado, переделанный под тридцатиметровый лимузин. В авто 50 посадочных мест.

Самый быстрый серийный автомобиль — Shelby Supercars Ultimate Aero TT, который может развивать скорость до 411 км/ч. Мощность его двигателя — 1287 лошадиных сил.

БЕЛТА

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