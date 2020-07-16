Жителям района предлагают поучаствовать в конкурсе фольклора

С 15 апреля по 30 сентября в регионе проходит смотр-конкурс фольклора «Жывая спадчына Лунінеччыны».

Как рассказала в централизованной клубной системе, участникам предлагается на выбор исполнить аутентичные песни летне-осеннего цикла, сказки, басни. Их нужно записать в естественных условиях быта.

Также ожидаются сольные номера и детский фольклор.

Видеоролики отправляйте по электронной почте luninec_cks@mail.ru. Победителей ждут дипломы.