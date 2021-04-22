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4 различных диплома принесли микашевичскому филиалу ТЦСОН областные конкурсы

На этот раз искренние поздравления принимали посетители  отделения дневного пребывания для инвалидов Яна Сыцевич и Руслан Конопацкий. Девушка завоевала 1 место в номинации «Мисс Очарование» и 2-ое –  как «Мисс талант» областного дистанционного конкурса творчества людей с инвалидностью “Мисс Весна-2021”.  Молодой человек отличился в аналогичном первенстве, но для представителей сильной половины человечества под названием «Мужской поединок». Руслан  удостоен дипломов 2 степени в номинации «Оригинальность» и 3-ей  – в номинации «Атлетичность».

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Наталья Лялюк

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