4 различных диплома принесли микашевичскому филиалу ТЦСОН областные конкурсы

На этот раз искренние поздравления принимали посетители отделения дневного пребывания для инвалидов Яна Сыцевич и Руслан Конопацкий. Девушка завоевала 1 место в номинации «Мисс Очарование» и 2-ое – как «Мисс талант» областного дистанционного конкурса творчества людей с инвалидностью “Мисс Весна-2021”. Молодой человек отличился в аналогичном первенстве, но для представителей сильной половины человечества под названием «Мужской поединок». Руслан удостоен дипломов 2 степени в номинации «Оригинальность» и 3-ей – в номинации «Атлетичность».