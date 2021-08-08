Микашевичи

45 лет работает на “Граните” Юрий Хацкевич

Коллектив РУПП “Гранит” объединил в себе представителей самых разных профессий. Одни участвуют в технологическом процессе по добыче горных пород и выпуску щебня, 24 часа в сутки решая важные производственные задачи. Работа других, на первый взгляд, малозаметная, однако, при более близком знакомстве, не менее важная в делах процветания предприятия. И это отлично понимают на РУПП “Гранит”, где одинаково хорошо развивается и обновляется материально-техническая база как основных подразделений, так и вспомогательных служб.
– Только человеку, далекому от тонкостей производства, может показаться, что задачи нашей службы второстепенные, и с ними справится даже новичок, – отмечает электрослесарь КИПиА Юрий Хацкевич. – Однако их выполнение требует максимальной внимательности, аккуратности, ответственности и собранности. Мы с коллегами постоянно имеем с электрическим током, в том числе высокого напряжения – он, как известно, не прощает даже малейшей ошибки. Кроме того, большое количество оборудования, инструментов и приборов, за состоянием которых следят специалисты КИПиА, является отличным стимулом регулярно повышать квалификацию, заниматься самообразованием.
В декабре нынешнего года исполнится 45 лет с того момента, как Юрий Алексеевич устроился на РУПП «Гранит». Ничего удивительного в том, что предприятие давно стало для него не только любимой работой. Здесь работают  и все его друзья, которые обязательно поздравят ветерана с профессиональным праздником и получением нагрудного знака «Ганаровы работнік РУВП “Граніт”.

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Наталья Лялюк

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