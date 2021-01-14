МикашевичиМолодежь

Кем мечтает стать автор лучшего видеоролика районного конкурса среди старшеклассников?

Теперь уже сложно представить современную жизнь без умных гаджетов, один из которых – мобильный телефон. Для многих подростков это не только средство связи, но и возможность найти себя и определиться с будущей профессией. 9-классница СШ №1 г. Микашевичи Анастасия СКАКАЛКИНА  пробует себя в блогерстве.
– Лет с десяти занимаюсь съемкой коротких роликов с помощью камеры мобильного телефона и установленных редакторов со спецэффектами, титрами и другими «фишками», – уточняет собеседница. – Когда поняла, что хочу получить оценку своих работ не только родителями и старшим братом Денисом, завела страничку в Инстраграмме.
На данный момент у Насти около 1000 активных подписчиков. Значительная часть постов – это 2-минутные видеоролики о жизни обычного подростка – о принятии и понимании себя, об отношениях с родителями, друзьями, о жизненных целях и других проблемах в повседневной жизни.
– Невозможно нравиться всем, – улыбается девушка. – Всегда найдется человек, которого вы не будете устраивать, и он обязательно выскажет вам это. В таких ситуациях нужно быть выше, не поддаваться провокациям, игнорировать негативные высказывания. Важно помнить – ваши люди всегда найдут вас.
Не отказывается Анастасия и от фотографий с короткими подписями, в том числе – стихотворными, собственного сочинения. По словам школьницы, поиск красивых мест и лиц, необычных ракурсов – увлекательный и захватывающий процесс! Рассматриваешь позже фотоснимки и удивляешься, какие неповторимые кадры иногда получаются обычным смартфоном.
Между тем в обычной жизни Анастасия мало отличается от ровесников: активная, энергичная и искренняя. Не стесняется использовать свои таланты в творческих состязаниях для школьников. Недавно видеоролик Насти стал победителем районного конкурса «Курить – здоровью вредить!», который проводился в рамках республиканской акции «Не прожигай жизнь!». Кроме этого, две «короткометражки» еще ждут решений жюри нескольких состязаний.
Анастасия подчеркивает, что не планирует связывать свою взрослую жизнь исключительно с блогингом и маркетингом в социальных сетях. В первую очередь, хочет получить востребованную профессию. Поэтому усиленно изучает предметы школьной программы, посещает дополнительные занятия с репетиторами, тренируется в легкоатлетической и волейбольной секциях.
– Хочу во взрослой жизни иметь стабильный заработок и финансовую независимость, – констатирует девушка. – А это, на мой взгляд, может гарантировать только профессия, которая пользуется неизменно стабильным спросом на рынке труда. Пока я определяюсь со специализацией, но, планирую, что это будет горно-химическая отрасль. Видео- и фотосъемка останутся в качестве хобби в свободное время. Ведь в моем случае блог – это не стремление получить свою «минуту славы», а возможность выразить собственное мнение на волнующие меня вопросы.

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Наталья Лялюк

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