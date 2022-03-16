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Запрет на любительское рыболовство в канале «Микашевичский» (Лунинецкий район)

16.03.2022
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Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает о запрете на любительское рыболовство в канале «Микашевичский»

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира, сообщает, что согласно Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 31 от 06.10.2016 года «Об установлении запрета на любительское рыболовство в отдельных рыболовных угодьях» в период с 20 марта по 18 мая 2022 года устанавливается запрет на любительское рыболовство в канале «Микашевичский» — на протяжении 2,5 км вверх по каналу от места впадения канала в реку Припять, а также в реке Припять – на протяжении 500 метров вверх и вниз по течению реки от места впадения в нее канала «Микашевичский».

Запрещается использование любых орудий и способов рыболовства.

При нарушении запрета на осуществление любительского рыболовства на данном участке в данный период времени предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы, а в случае добычи рыбы вред, причиненный окружающей среде будет исчисляться в тройном размере, за каждую добытую рыбу.

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