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В Лунинецком лесхозе можно купить березовый сок по 16 копеек за литр

23.03.2022
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ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» будет реализовывать сок березовый по цене 16 коп. за 1 литр на условиях франко-лесосека (у пня).

Контактные телефоны лесничеств:

Лунинское – 75-2-21, 75-3-47,

Чучевичское – 70-3-73,

Богдановское – 76-2-45, 76-5-67,

Дятловичское – 92-2-49,

Бостынское – 2-91-97,

Новоселковское – 79-2-49,

Микашевичское – 27-3-36,

Борское – 36-5-40,

Боровиковское – 70-2-68,

Синкевичское – 98-2-45,

Ситницкое – 56-5-10,

Вульковское – 96-3-72.

Предупреждаем, что за незаконную заготовку сока виновные будут привлекаться к административной ответственности по статье 16.19 ч.1, ч.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. За данное нарушение предусмотрен штраф на физическое лицо до 20 базовых величин, а на юридическое – до 500 базовых величин.

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