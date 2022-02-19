МикашевичиНовости районаОбществоРеферендум

Активисты “БРСМ” в Микашевичах напомнили о важности референдума по изменениям и дополнениям Конституции

19.02.2022
32

Первичные организации Общественного объединения “БРСМ” города Микашевичи провели информационно-разъяснительную работу по проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь

Приходите 27 февраля на участки для голосования и делайте свой выбор! Также можно проголосовать и досрочно с 22 по 26 февраля.

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лунинецком районе проводится конкурс на лучшую многодетную семью

В Лунинецком районе проводится конкурс на лучшую многодетную семью

19.02.2022
Photo of Уникальное предприятие “Униформ”: швейное производство и научно-практическая деятельность

Уникальное предприятие “Униформ”: швейное производство и научно-практическая деятельность

19.02.2022
Photo of ДТП в Лунинецком районе

ДТП в Лунинецком районе

19.02.2022
Photo of Совет Лунинецкого районного объединения профсоюзов подвёл итоги работы

Совет Лунинецкого районного объединения профсоюзов подвёл итоги работы

18.02.2022
Photo of Жителя Лунинецкого района приговорили к 3 годам ограничения свободы за отказ от прохождения медосвидетельствования

Жителя Лунинецкого района приговорили к 3 годам ограничения свободы за отказ от прохождения медосвидетельствования

18.02.2022
Photo of Гибридная война: фейки от Западных СМИ и ситуация на востоке Украины (видео)

Гибридная война: фейки от Западных СМИ и ситуация на востоке Украины (видео)

18.02.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть