Активисты “БРСМ” в Микашевичах напомнили о важности референдума по изменениям и дополнениям Конституции

Первичные организации Общественного объединения “БРСМ” города Микашевичи провели информационно-разъяснительную работу по проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь

Приходите 27 февраля на участки для голосования и делайте свой выбор! Также можно проголосовать и досрочно с 22 по 26 февраля.