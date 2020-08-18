Автостоянка появится рядом с магазином «Хит» в Микашевичах

Несколько месяцев назад мы рассказывали о непростой дорожно-транспортной ситуации , которая возникла в Микашевичах в связи с открытием магазина «Хит» по улице Ленинской. Как сегодня обстоят дела с

этим вопросом?

Самыми первыми на эту проблему отреагировали сотрудники ГАИ. Они провели рейд , главной целью которого была ликвидация стихийной парковки у вышеназванного торгового объекта. За непродолжительное время начальник ГАИ Сергей Антонович и старший инспектор Александр Хартанович составили около десятка протоколов. А еще напомнили водителям, что следующий раз наказание будет более весомым.

Практически одновременно с ними этим вопросом занялись представители местной исполнительной власти. Несколько рабочих встреч с собственником и арендатором здания принесли свои плоды. Недавно подход к магазину оборудовали современным пешеходным переходом, а к 1 ноября силами работников Микашевичского ЖКХ здесь появится благоустроенная автостоянка.