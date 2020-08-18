МикашевичиНовости района

Автостоянка появится рядом с магазином «Хит» в Микашевичах

Наталья Лялюк Send an email 18 часов тому назад
76
Несколько месяцев назад мы рассказывали о непростой дорожно-транспортной ситуации, которая возникла в Микашевичах в связи с открытием магазина «Хит» по улице Ленинской. Как сегодня обстоят дела с
этим вопросом?
 
Самыми первыми на эту проблему отреагировали сотрудники ГАИ. Они провели рейд, главной целью которого была ликвидация стихийной парковки у вышеназванного торгового объекта. За непродолжительное время начальник ГАИ Сергей Антонович и старший инспектор Александр Хартанович составили около десятка протоколов. А еще напомнили водителям, что следующий раз наказание будет более весомым.
 
Практически одновременно с ними этим вопросом занялись представители местной исполнительной власти. Несколько рабочих встреч с собственником и арендатором здания принесли свои плоды. Недавно подход к магазину оборудовали современным пешеходным переходом, а к 1 ноября силами работников Микашевичского ЖКХ здесь появится благоустроенная автостоянка.
Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Сколько стоит собрать ребенка в школу?

Сколько стоит собрать ребенка в школу?

12 часов тому назад
Photo of Конкурс сочинений провел РФСК «Здоровье»

Конкурс сочинений провел РФСК «Здоровье»

2 дня тому назад
Photo of Какое оборудование пополнило арсенал микашевичских медиков в этом году? 

Какое оборудование пополнило арсенал микашевичских медиков в этом году? 

2 дня тому назад
Photo of Лунинец стал победителем областного конкурса по благоустройству

Лунинец стал победителем областного конкурса по благоустройству

2 дня тому назад
Photo of 16 августа — День Военно-воздушных сил

16 августа — День Военно-воздушных сил

4 дня тому назад
Photo of Не все еще потеряно!

Не все еще потеряно!

5 дней тому назад
Проверьте также
Закрыть
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть